РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 4 сен. В связи с проведением плановых работ 5 сентября в нескольких населенных пунктах Домодедова произведут отключение электроэнергии, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Подачу электроэнергии ограничат с 9:00 до 17:00.

«В связи с проведением плановых работ по замене сбитой опоры ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково, частично: улица Чехова, улица Пушкина, улица Одинцовская», – говорится в сообщении.

Также отключение света пройдет в деревнях Красное, Житнево, Проводы и на улице Телеграфная в микрорайоне Белые столбы.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – отмечается в материале.

Уточнить информацию граждане могут на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.