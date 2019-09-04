РИАМО - 4 сен. На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) появилась новая дорога — трасса от Калужского шоссе до деревни Яковлево, которая стала первым участком поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Начиная с 2012 года мы построили в новой Москве свыше 200 километров новых дорог, включая реконструкцию Калужского шоссе и другие крупнейшие объекты. Сегодня открываем первый участок новой автодороги, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Работы начались как реконструкция уже существующей Власьевской улицы в начале апреля, к сентябрю 2019 года была построено ее продолжение до Яковлева. Генеральным проектировщиком выступило ООО «Интердорпорект», а генподрядчиком — ЗАО «Доринж-39».

В рамках проекта построили 5,5 километров дороги и обустроили съезды к населенным пунктам Яковлево, Черепово, Поливаново и Пыхчево, а также садовым некоммерческим товарищества «Лесное-Ватутинки» и «Таксатор», ПКУН «Ватутинки». При этом теперь дорога имеет две полосы движения в обе стороны, а вдоль нее установлены шумозащитные экранов протяженностью 3,3 километра.

Также в рамках строительства были установлены четыре светофора и обустроены девять автобусных остановок, а также переустроены 161,1 километра инженерных коммуникаций.

Проведено также комплексное благоустройство и озеленение придорожной территории — обустроено 43,8 гектара газонов, посажено 30,03 тысячи кустарников и 910 деревьев.

Открытие автомобильной дороги от Калужского шоссе до Яковлева улучшит транспортную доступность близлежащих населенных пунктов и прилегающих к ним СНТ, а также обеспечит подъезд к станциям «Ватутинки» и «Троицк» будущей Коммунарской линии метро.

В перспективе планируется создать новую поперечную связь между Калужским, Варшавским и Симферопольским шоссе через Обводную дорогу.