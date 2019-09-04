РИАМО - 4 сен. Жительница Москвы 1946 года рождения перевела мошеннику 350 тысяч рублей, надеясь вылечиться от смертельного заболевания, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено 3 сентября, заявление поступило в отделение по району Замоскворечье. Злоумышленник позвонил пожилой женщине и представился врачом. Он сказал, что у пенсионерки смертельный диагноз и вылечить ее сможет только профессор, которому нужно перевести деньги.

«Женщина перевела на указанный счет в банке деньги, после чего поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 350 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».