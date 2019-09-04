РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 сен. Жители микрорайона Силикат подмосковных Котельников пожаловались на большое количество грызунов, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

Накануне вечером Булгаков провел выездную встречу с жителями микрорайона Силикат.

«Большое количество жалоб поступило от жителей Силиката. Один из домов атаковали грызуны, дератизация регулярно проводится, но это не дает постоянного эффекта. В разговоре пришли к выводу, что здесь нужен комплексный подход – будем его реализовывать», – написал Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в ходе встречи также обсудили другие вопросы – от установки дорожных знаков до образовавшейся возле дороги ямы с мусором.

«Вкратце рассказал о наших планах по этому микрорайону – почистим и благоустроим пруд, отремонтируем промзону и займемся ливневками, проведем реконструкцию стадиона», – заключил Булгаков.