РИАМО - 4 сен. Самец и две самки краснокнижного африканского страуса поселились в просторном вольере на новой территории Московского зоопарка, сейчас «новоселам» чуть больше года, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Африканские страусы содержались в столичном зоосаде практически с самого его основания. Еще прошлым летом посетители могли наблюдать за взрослой самкой страуса по имени Марфа. Однако в этом году Марфа, будучи уже в преклонном возрасте, умерла.

«Чтобы не лишать наших посетителей возможности любоваться на животных, которые в природе живут в африканской саванне, было принято решение привезти нескольких молодых птиц», - говорится в сообщении.

Молодые страусы перенесли переезд легко, а вот адаптация далась им не так просто. Тем не менее сейчас птицы относятся к орнитологам спокойно и с доверием. Важно, чтобы содержащиеся в зоопарке страусы вели себя дружелюбно – эти птицы обладают внушительной силой и в стрессовой ситуации могут нанести травму себе или сородичам.

«В общей сложности адаптация наших страусов заняла около двух месяцев. Сейчас птицы привыкли к новому вольеру, ухаживающим за ними сотрудникам и вниманию публики», - добавляется в материале.

Все трое «новоселов» родились в июне 2018 года. Рост самца превышает 180 сантиметров, самки несколько мельче. До трех лет они будут расти и могут достигнуть 250 сантиметров в высоту.

Страусы очень энергичны и любознательны, также их отличает прожорливость. Птиц кормят свежими овощами и фруктами, специальными комбикормами, ивовыми вениками. Также страусы с удовольствием щиплют молодую траву.

Любой объект, попадающий в вольер, моментально привлекает внимание страусов. Порой птицы могут заглотить предмет целиком, толком не разобравшись в том, что это. В условиях зоопарка такая привычка может стать опасной, ведь страус готов проглотить любую вещь, которую посетители забросят в вольер.

В отличие от многих других африканских животных, страусы неплохо переносят морозы и могут гулять в зимнее время, но совсем недолго и под присмотром орнитологов.

«Всю зиму наши страусы проводят в теплом павильоне «Копытные Африки», где с ними соседствуют сурикаты, черные антилопы, жираф, зебра и миниатюрные антилопы дик-дика Кирка. В закрытый вольер пернатые переедут не раньше конца октября. А если зима будет не слишком морозной, то порой их можно будет увидеть гуляющими на свежем воздухе», - заключается в сообщении.