РИАМО - 4 сен. К 2020 году выбросы углекислого газа на территории столицы необходимо сократить на четверть по сравнению с 1990 годом, сообщил в среду на третьем Климатическом форуме городов заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Цель Москвы - снизить выбросы углекислого газа к 2020 году на одну четвертую в сравнении с 1990 годом», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что сейчас выбросы углекислого газа снизились на 20% по сравнению с 1990 годом.

Кроме того, Бирюков зачитал на форуме приветствие мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится об особом внимании столичного правительства к охране окружающей среды.

Третий Климатический форум городов проходит 4 и 5 сентября в столичном парке «Зарядье». В качестве докладчиков на форуме выступят советник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, мэр итальянского города Савоны Илария Каприоглио, а также еще десятки экспертов, представителей власти и бизнеса из России, Франции, Великобритании, Финляндии, США и других стран.