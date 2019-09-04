РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. Хоккейный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска в среду встретится с командой «Автомобилист» на матче в Екатеринбурге в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 4 сентября, в 17:00 подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга. Это второй соперник подольской команды в чемпионате КХЛ. Проходить матч будет на выезде в Екатеринбурге», – говорится в сообщении.

Посмотреть матч болельщики смогут на сайте чемпионата КХЛ.