РИАМО - 4 сен. В рамках празднования Дня горда 7 и 8 сентября в столице пройдет фестиваль «Добрая Москва», говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

Фестиваль пройдет в столице в пятый раз, место проведения — Цветной бульвар. Участниками станут представители благотворительных фондов, волонтерских и общественных организаций.

«На протяжении двух дней будут проходить презентации фондов — участников благотворительной ярмарки. В этом году в фестивале «Добрая Москва» примут участие 40 благотворительных фондов. Среди организаций, которые оказывают помощь детям, заявлены такие благотворительные фонды, как «Движение вверх», «Гольфстрим», «Безопасный дом», «Спешите делать добро!», «Лавка Радостей», «Созвездие Добра» <…> и многие другие», — говорится в сообщении.

Благотворительные фонды помощи взрослым на фестивале представят в том числе «Свет в руках», «Спорт для жизни», «Русь», «Жизненный путь», «Православие и мир». Фонды — участники фестиваля расскажут о своих проектах. Будет организована ярмарка товаров, сделанных руками подопечных, которым передадут все вырученные от продажи средства.

7 сентября в рамках фестиваля пройдет благотворительный забег, принять участие в котором смогут все желающие. Регистрация участников начнется в 12:00. На площадке праздника 12:00 до 16:00 будут проходить выступления артистов, театрализованные представления, с 16:00 до 18:00 — выступления артистов учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы.

Кульминацией празднования станет вечерний концерт с участием известных артистов, который начнется в 18:20 и продлится до 21:00. Для жителей и гостей столицы в честь праздника на главной сцене выступят: Arsenium & Mianna, Genimi, Dos Amigos, Согдиана Combat, Cars, Боронина, Malbor, Элина Чага, Юлия Паршута, Gabi, Наталья Подольская, El'man, Andro.

8 сентября с 15:00 до 17:00 посетители смогут посмотреть театральные представления. С 17:00 до 18:00 выступят артисты учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы. В 18:00 начнется вечерний концерт с участием Юлии Холод, Мии Бойко, Брендона Стоуна, DJ Groove, MBAND, Доминика Джокера и других исполнителей.