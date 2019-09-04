РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Здание бывшей поликлиники в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи перепрофилируют, в нем будут располагаться дополнительные группы детского сада, капремонт помещения завершат к декабрю текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Помимо строительства детских садов мы занимаемся открытием дополнительных групп за счет перепрофилирования помещений в жилых домах, капительного ремонта в уже существующих учреждениях. В микрорайоне Дзержинского у нас освободилось помещение, где располагалась старая поликлиника, за счет того, что мы открыли новую. Мы это помещение до декабря капитально отремонтируем», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в детском саду будет предусмотрена зона для прогулок и открыты дополнительные места для детей с двух лет.

Кроме того, до конца текущего года в детском саду «Лесовичок» будет создано 60 дополнительных мест. В жилом комплексе «Акварели» откроют детский сад на 220 мест.

В рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» до конца 2019 года в Балашихе будет создано около 1,5 тысячи дополнительных мест в детских садах за счет перепрофилирования помещений в жилых домах, выкупа зданий частных детсадов и капитального ремонта в уже существующих учреждениях.