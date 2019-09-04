РИАМО - 4 сен. Делегации из Ростовской области продемонстрировали работу подмосковного Центра управления регионом (ЦУР), гости высоко оценили эффективность данной технологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Делегацию возглавили руководитель акселератора Южного IT-парка Борис Носко и депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Замиховский.

«В рамках встречи были продемонстрированы профильные блоки ЦУР, в том числе направление МФЦ. Благодаря выстроенному процессу быстрых ответов и решений число жалоб на МФЦ снизилось на 30 %, а срок их обработки сократился до двух дней», - говорится в сообщении.

Представители Ростовской области отметили высокую эффективность созданной в Подмосковье системы, позволяющей оперативно реагировать на проблемы граждан и отслеживать общую социально-экономическую ситуацию в регионе.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. В ЦУРе собраны специалисты из различных ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.