РИАМО - 4 сен. Столичный полицейские задержали 22-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в разбойном нападении, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился 18-летней москвич, молодой человек рассказал, что на него на улице Малые Каменщики напал неизвестный.

«Неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика и похитил пакет с кроссовками стоимостью 300 тысяч рублей. Но находившиеся неподалеку друзья потерпевшего бросились в погоню, после чего нападавший бросил пакет с обувью и скрылся», - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали на территории Московской области. В ходе обыска по месту жительства у него были обнаружены шапка-балаклава и медицинские маски.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».