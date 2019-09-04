РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 сен. В среду утром на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 6,1 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 6,1 километра. Пробка начинается на Октябрьском проспекте возле дома №10 и продолжается до улицы Мира. Этот участок можно проехать за 47 минут.

Также пробки образовались на Новорязанском и Егорьевском шоссе, Комсомольском проспекте, улицах Кирова, Смирновская, Красная, Космонавтов, Инициативная.