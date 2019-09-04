РИАМО – 4 сен. В России отмечается снижение экономической доступности бензина, природного газа и электроэнергии, например, в 2018 году среднедушевой доход позволял россиянам купить на 5-8% меньше топлива и ресурсов, чем в 2013 году, пишет «Российская газета».

Причиной стал быстрый рост цен на ресурсы, значительно превышающий рост доходов населения. В энергобюллетене Аналитического центра при правительстве РФ отмечается, что за последние годы финансовая нагрузка на потребителей энергоресурсов выросла, из-за чего люди стали экономить на них или других расходах.

«Объем энергоресурсов, которые можно было купить за среднедушевой доход, неизменно сокращался и достиг 750-800 литров бензина (снижение на 10-14%), 8,7 тысячи киловатт-часов электроэнергии (минус 8%) или 5,4 тысячи кубометров газа (минус 5%)», - говорится в сообщении.

За пять лет, с 2013 по 2018 год, в России цены на бензин выросли на 37-39%, тарифы на электроэнергию подскочили на 33%, а на природный газ — на 20%. При этом среднедушевые доходы в номинальном выражении выросли всего на 28%.

Как отметил замглавы департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве Александр Амирагян, тарифы на природный газ и электричество в целом по РФ ниже того, что мы видим за рубежом, благодаря чему в России и отмечается довольно высокий уровень обеспеченности ими практически во всех регионах. Помогают и льготы, но проблемы в регионах с низким среднедушевым доходом есть.

«В бедных регионах затраты на электроэнергию и газ «съедают» сравнительно большую часть суммарных доходов домохозяйств, что значительно снижает их возможности по расходам на другие цели», - отмечается в материале.

Список лидеров по доступности энергоресурсов возглавляют северные нефтедобывающие автономные округа и Москва, а в аутсайдерах — Тыва, Калмыкия, Ингушетия.

По мнению экспертов, снизить эту дифференциацию можно за счет опережающего роста доходов населения в бедных регионах.