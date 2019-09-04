РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Площадку для раздельного сбора отходов у дома №3 на улице Майкла Лунна в Балашихе переоборудуют по просьбе жителей, до начала октября текущего года там установят дополнительные контейнеры, сообщается на сайте администрации городского округа.

К главе Балашихи Сергею Юрову обратился житель дома №3 по улице Майкла Лунна Виктор Ананьев. Он рассказал, что контейнерная площадка одна на пять домов и не хватает баков для выноса мусора.

«С января (2019 года – ред.) у нас началась мусорная реформа. Пришел единый оператор «Хартия». Мы провели большую работу. Не все вопросы удалось учесть. Работа продолжается, она сложная. В том числе она связана с переоборудованием контейнерных площадок», – сказал Юров.

Он добавил, что площадка для сбора мусора на улице Майкла Лунна, дом №3 будет включена в план-график, ее переоборудуют и оснастят дополнительными контейнерами. Работы завершат до начала октября текущего года.