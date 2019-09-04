РИАМО - 4 сен. Общероссийское объединение пассажиров предложило установить «справедливую цену» на поездки в такси из столичных аэропортов, с такой инициативой представители ООП обратились в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, пишет во вторник газета «Известия».

Общественная организация проанализировала среднюю стоимость поездок из аэропортов до Кремля у крупнейших агрегаторов. На основе этих данных предлагается установить среднюю стоимость для поездки экономклассом из «Шереметьева» и «Внукова» в 1 тысячу рублей, из «Домодедова» — 1,3 тысячи рублей, из «Жуковского» — 1,2 тысячи рублей. Пассажиров предлагается информировать об этом с помощью баннеров на остановках и в авиагаванях.

«В организации полагают, что указание «справедливой цены» поможет исключить обман иностранцев и других гостей столицы, когда таксисты выставляют счет на десятки тысяч рублей. К примеру, в августе 2019-го турист из Франции заплатил 25 тысяч рублей, чтобы добраться от «Шереметьева» до Four Seasons на Охотном Ряду», — говорится в сообщении.

Глава ООП Илья Зотов отметил, что цель проекта — максимально упростить информирование, сделать его более доступным и понятным, и согласовать среднюю стоимость поездки с таксомоторными организациями. Он добавил, что идея уже обсуждается с крупнейшими компаниями по заказу такси.

«Проект «Справедливая цена», конечно, не убережет от «бомбил» на выходе. Но если никто не согласится ехать по предлагаемым ими баснословным тарифам, то им станет просто невыгодно отлавливать туристов у аэропортов», — считает Зотов.

Замруководителя общественного объединения «Таксист» Андрей Попков заявил, что предлагаемые ООП цены сильно занижены. По его словам, поездка из аэропорта до центра Москвы сейчас не может стоить меньше 1,5 тысяч рублей.

Представители столичных аэропортов сообщили изданию, что у пассажиров уже есть возможность заказать такси на специальных стойках, а также воспользоваться аэроэкспрессом.