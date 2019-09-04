РИАМО - 4 сен. В студии «Тритэ» режиссера Никиты Михалкова хулиганы разбили окно, злоумышленников разыскивает полиция, пишет во вторник газета «Комсомольская правда».

Студия находится в центре города в Козихинском переулке. Сообщение о происшествии поступило в ночь на 4 сентября от охранника.

«Прибывший на место наряд полиции установил, что неизвестный стулом разбил витражное окно по адресу: Козихинский переулок, дом 11. <…> На данный момент Никита Михалков подсчитывает ущерб от нападения неизвестного, а полиция занимается его поисками», — говорится в сообщении.

Студия «Тритэ» — творческо-производственное объединение, создателем которого является Никита Михалков. Среди кинофильмов, в производстве которых участвовала студия — «Движение вверх», «Легенда №17», «Экипаж».