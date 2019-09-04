РИАМО – 4 сен. Центробанк РФ предупредил о вероятном кризисе, из-за которого может встать рынок ОСАГО, это может произойти из-за необходимости аккредитовать операторов технического осмотра транспортных средств в максимально сжатые сроки, пишет в среду газета «Известия».

«Согласно изменениям, принятым в июне этого года, все российские операторы техосмотра с июня 2020 года в течение года должны заново пройти аккредитацию. Ранее оценка соответствия ее требованиям проводилась либо в виде документарной, либо в виде выездной проверки. Теперь же потребуется и то, и другое», - говорится в статье.

Однако у Российского союза автостраховщиков (РСА) может оказаться недостаточно ресурсов для проведения аккредитации, а это приведет к проблемам с оформлением диагностических карт, без которых полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) получить не получится.

Меры по проведению аккредитации операторов ТО призваны бороться с фальшивыми диагностическими картами, которые часто выдаются вообще без проведения техосмотра. Вместе с ними в пакет законов, подписанных президентом России Владимиром Путиным, входит и введение уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации, а также административной — за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра.

«Ужесточается и процедура прохождения ТО с обязательной фотофиксацией автомобиля во время прохождения осмотра и оформлением диагностической карты в виде электронного документа с усиленной электронной подписью», - отмечается в материале.

Все эти меры могут вылиться в нехватку ОСАГО и настоящий кризис на рынке, ведь у РСА нет возможности успеть проверить аккредитацию всех операторов техосмотра всего за год, уверены в ЦБ.

В свою очередь, в Российском союзе автостраховщиков попросили увеличить срок с одного до двух лет, а также дать РСА право самостоятельно выбирать, какую проверку проводить — документарную или выездную. К тому же в союзе посетовали на недостаток финансирования.