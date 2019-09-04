РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. В программу комплексного благоустройства на 2020 год включили пять дворовых территорий в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Третьего сентября на заседании общественной комиссии по вопросу комплексного благоустройства дворовых территорий был сформирован перечень дворов, которые планируется благоустроить в округе в 2020 году.

«На территории микрорайона Климовск таких территорий пять: улица Мичурина, дом №2; улица Симферопольская, дома №№45, 47,49 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5); улица Заводская, дома №№20А, 22, 24 (корпуса 1, 2); улица Советская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; Рябиновый проезд, дома №№1, 3 и улица Садовая, дома №№5, 16, 20», – говорится в сообщении.

Программа по комплексному благоустройству предусматривает наличие восьми обязательных элементов: строительство или модернизацию детской игровой (спортивной) площадки; обустройство парковочного пространства; строительство или модернизацию линий уличного освещения; строительство или модернизацию контейнерной площадки; установку лавочек и урн; озеленение и установку информационного стенда.

«Обращаем внимание жителей вышеуказанных дворовых территорий на необходимость определения мест размещения обязательных элементов благоустройства, просим активных жителей связаться со специалистами территориального управления по телефону: 8(496)756-68-12 для обсуждений планов по благоустройству двора», – заключается в материале.