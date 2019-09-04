РИАМО – 4 сен. По поручению главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева специалисты департамента городского хозяйства установили спортивные ворота для мини-футбола на придомовой территории по улице Дзержинского, 9, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Благоустроенная детская площадка в этом дворе есть, но и ребятам постарше тоже необходимо пространство для активного отдыха. Во время проверки благоустройства дворовых территорий к главе округа обратилась жительница дома №9 по улице Дзержинского Любовь Чикунова с просьбой об установке ворот», – отмечается в материале.

Работники электромонтажного участка ООО «ДГХ» изготовили металлоконструкции 2 на 3 метра, которые затем были установлены на площадке. Основание ворот забетонировали и засыпали грунтом.

Поверхность ворот загрунтована специальным антикоррозийным составом и покрашена в характерную полоску. Осталось закрепить сетку – и дворовая футбольная команда готова к игре.