РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Детский сад в микрорайоне Первомайский подмосковной Балашихи планируют открыть к концу 2020 года в рамках региональной программы, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Была большая проблема по этому объекту. Это связано с тем, что детский сад достроен, застройщик его бросил, и долгое время объект не эксплуатировался. Мы провели большую экспертизу несущих конструкций и в целом состояния детского сада. Объект включен в региональную программу. Мы его проектируем для того, чтобы выполнить необходимый объем строительных работ и в конце следующего года открыть этот важный объект, который ждут жители города», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в 2019 году началось строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов. Его также планируют открыть в 2020 году.

Кроме этого, глава Балашихи отметил, что по просьбам жителей детский сад построят на улице Заречная. Также планируется начать строительство двух детских садов в микрорайоне Южный.