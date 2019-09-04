РИАМО - 4 сен. В Подмосковье продолжается уборка урожая, уже намолочено 330 тонн зерновых, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Сельхозпроизводители Подмосковья на сегодняшний день убрали 82% площадей зернового клина.

«Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 119,4 тысячи гектара, что составляет 82% от всей площади. Намолочено 329,2 тысячи тонн при средней урожайности 27,6 центнера с гектара», - сказал Разин.

По словам министра, неблагоприятные погодные условия в начале и середине лета сказались на объемах урожая зерновых культур.

«На сегодняшний день собрано меньше по сравнению с предшествующим сезоном. В 2018 году на аналогичную дату было убрано 353,8 тысячи тонн с площади 123 тысяч гектаров. Сейчас установилась благоприятная погода, и сбор пошел на увеличение», - отметил Разин.

По его словам, в регионе убрали 95% площади озимой пшеницы и 98% площади, засеянной озимой рожью.

«Валовый сбор озимых пшеницы, ржи и тритикале составляет 215,8 тысячи тонн. Яровые собраны с площади 34,6 тысячи гектаров, валовый сбор – 104,1 тысячи тонн при урожайности 30,1 центнера с гектара», - подчеркнул Разин.

Масличные культуры убраны с площади 2,8 гектара, валовый сбор составил 6,8 тысячи тонн при урожайности 24,3 центнера с гектара, также 6,5 тысяч тонны рапса убрали с площади 2,6 тысячи. гектара. В уборке урожая зерновых и зернобобовых культур участвует 287 комбайнов.

Наряду с зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами в Московской области продолжается уборка картофеля и овощей.