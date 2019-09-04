РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 сен. В подмосковных Люберцах сотрудники полиции в рамках акции «Стоп террор!» рассказали школьникам об экстремизме и терроризме, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

3 сентября в одном из культурно-досуговых центров городского округа полицейские МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями общественного совета при МУ МВД провели акцию «Стоп террор!» для школьников.

«Сотрудники полиции продемонстрировали учащимся тематический фильм, а также провели лекцию о том, что такое экстремизм и терроризм, какие существуют объединения экстремистской направленности, об их проявлении в молодежной среде. Дети узнали об уголовной ответственности за распространение в социальных сетях экстремистского материала и публичное оправдание идеологии терроризма», – говорится в сообщении.

Члены общественного совета при МУ МВД призвали молодых людей быть бдительными при общении в интернете и не размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть, либо вражду по отношению к другим людям, а также не оставлять комментариев, оправдывающих действия террористов.

Подростки задавали стражам правопорядка вопросы, на которые получали подробные ответы. В завершение встречи гости пожелали ребятам положительных эмоций и хороших оценок.