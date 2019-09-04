РИАМО - 4 сен. На дорогах городского округа Воскресенск за 8 месяцев 2019 года случилось 43 ДТП, из них 13 на федеральных и 30 на областных и муниципальных дорогах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В авариях на федеральных дорогах травмы получили 22 человека, на областных и муниципальных дорогах - 41 человек, в том числе трое детей, пять человек погибли.

«Для повышения уровня безопасности дорожного движения и снижения аварийности <…> на автодороге А-108 «МБК» необходимо выполнить следующие мероприятия: отремонтировать стационарное наружное электроосвещение на заездах и съездах транспортной развязки на пересечении автодороги А-108 «МБК» и автодороги Ачкасово – Константиново – Городище – Глиньково; ввести в эксплуатацию светофорный объект и устроить левоповоротный накопительный карман (поворот на село Барановское)», — говорится в сообщении.

На участке дороги А-108 «МБК» планируется также в точке 256 километр +596 метров установить тросовое ограждения в целях исключения левого поворота; на 264 километре + 256 метров удлинить правоповоротную полосу движения в направлении Москвы (перед пересечением с автодорогой М-5 «Урал»).

«Владельцу дороги ГБУ МО «Мосавтодор» необходимо рассмотреть вопрос ограничения скорости на данном участке до 60 километров в час», — подчеркивается в сообщении.

На время ремонта трех городских школ (№№ 2, 4 и 5) обучение проводится в других школьных зданиях. Для безопасного прохода учеников к школе №24 маршрут их движения пролегает по обустроенному, регулируемому пешеходному переходу через железнодорожные пути ОАО «РЖД» в районе платформы «Москворецкая». Разработана определенная схема движения школьников. На улице Колыберевской, где достаточно интенсивное автомобильное движение, установлены две искусственные дорожные неровности и знак 1.23 «Дети».