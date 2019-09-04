РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 сен. В поселке Малаховка подмосковных Люберец реконструируют котельную для усиления ее мощности, работы планируют завершить до 1 ноября, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий посетил стройплощадку котельной и проверил ход реконструкции.

«Проблема с отоплением в МЭЗе Малаховки назрела давно. Тут хорошая котельная, но ей не хватает мощности, поэтому решено было ее реконструировать. Работы планируем завершить до 1 ноября», – сказал Ружицкий.

По его словам, теперь в Малаховке будет блочно-модульная котельная. Оборудование для новой котельной уже оплачено. Поставки и монтаж осуществят после 15 сентября.

«С 1 ноября планируем приступить к пусконаладочным работам. Котельная в зиму должна войти на полной мощности», – заключил Ружицкий.