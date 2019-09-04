РИАМО – 4 сен. В России набирает популярность такой вариант мошенничества, как взлом аккаунтов в соцсетях и рассылка друзьям жертвы просьб о помощи, также злоумышленники переориентировались с пенсионеров на трудоспособное население, сказал заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

«Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например, с просьбой о помощи. В виртуальном пространстве, хотим мы этого или нет, есть излишнее доверие к автору сообщений, который тебе вроде как друг. Это преломляет наши ощущения в пространстве реальном», - отметил Сычев в интервью газете «Известия», опубликованном в среду.

Он добавил, что также известно о случаях, когда злоумышленник имитирует голос знакомого своей жертвы, но это пока большая редкость.

«Такой способ дорого стоит, и надо понимать, зачем вы это делаете, кому вы звоните. Если это и будет развиваться, то не против обычных граждан, а против собственников крупных компаний и в целом юридических лиц. Выход должен быть значительным, хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию», - подчеркнул куратор ФинЦЕРТ.

Он также рассказал сколько злоумышленники зарабатывают и насколько это выгодный вид «бизнеса».

«Как правило, обзвонщик сидит на проценте, получает примерно 10–15% от удачных хищений. Для него заработать в день тысяч 15–20 — это нормально. Самую большую долю получают обнальщики — те, кто выводят деньги. Эти участники преступной цепочки подвержены наибольшему риску, поскольку их легче всего поймать за руку. Их часть — около 40%. Остальное получают организаторы. Часть этих денег покрывает расходы на покупку баз у тех, кто их сливает, или у посредников», - подытожил Сычев.