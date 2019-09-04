РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Сосудистый центр планируют открыть в 2020 году в филиале №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Железнодорожный, также в больнице проведут капремонт кардиологического отделения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день совместно с министерством здравоохранения Московской области мы прорабатываем вопрос открытия на базе третьего филиала (Балашихинской областной больницы – ред.) в микрорайоне Железнодорожный сосудистого центра, который находится в Реутове и обслуживает в том числе жителей нашего города. Я думаю, что в следующем году (2020 году – ред.) мы эту работу проведем и это отделение откроем», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в филиале №3 больницы в микрорайоне Железнодорожный также проведут капитальный ремонт кардиологического отделения, которое на время проведения этих работ переместили в филиал №1.

В сеть Балашихинской областной больницы входит 16 поликлиник, психоневрологический, дерматовенерологический и наркологический диспансеры, две амбулатории, женская консультация, травмпункт. Балашихинская областная больница рассчитана более чем на 12 тысяч посещений в день.