РИАМО - 4 сен. Подмосковная полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», в рамках спецоперации страж порядка уничтожили более 1 тысячи кустов дикорастущей конопли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия правоохранители ликвидируют незаконные посевы растений, содержащих наркотические и психотропные вещества, а также выявляют очаги дикорастущих наркокультур.

«В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Ступино в районе села Большое Алексеевское обнаружен участок с дикорастущей коноплей», - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

Растения направили на исследование, которое подтвердило содержание наркотического средства.

В итоге, путем скашивания, измельчения и сжигания было уничтожено более 1 тысячи кустов конопли, произрастающей на площади около одного гектара. Для ликвидации очага дикорастущего наркосодержащего растения применялась спецтехника.