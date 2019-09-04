РИАМО - 4 сен. Пожар произошел на юго-западе Москвы минувшей ночью, сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 01:21, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Как выяснили прибывшие на вызов спасатели, пожар произошел в строении по адресу: Варшавское шоссе, дом 192.
«Происходило загорание безхозного деревянного строения и мусора на открытой площадке на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.
В 01:44 пожар уже был локализован, а в 01:52 — ликвидирован.
Информации о пострадавших нет.
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