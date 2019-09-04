РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 4 сен. В образовательных учреждениях Домодедова начался традиционный месячник по безопасности, в рамках которого учащимся рассказывают о мерах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В рамках месячника безопасности специалисты проводят уроки пожарной безопасности, а также тематические викторины, конкурсы, утренники и практические тренировки по эвакуации. Профилактическими мероприятиями охвачены различные образовательные учреждения – детские сады, школы, вузы, колледжи, а также объекты с круглосуточным пребыванием людей – интернаты и специальные школы», – говорится в сообщении.

В ходе занятий учащимся рассказывают о мерах пожарной безопасности, правилах поведения при пожаре, показывают, как пользоваться огнетушителем и первичными средствами защиты, напоминают о едином номере вызова экстренных служб «112».

Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов рассказал, что месячник безопасности на территории Подмосковья проводится ежегодно в начале учебного года.

«Основная цель занятий – напомнить учащимся после длительных каникул правила безопасного поведения при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. Для эффективного донесения информации детям спасатели используют различные форматы – не только стандартные лекции, но и викторины, конкурсы, а также учебные эвакуации», – заключил Пестов.