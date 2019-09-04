РИАМО – 4 сен. Акция памяти «Мы выбираем мир», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошла в Воскресенске 3 сентября у мемориала воинам, погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В День знаний 2004 года боевики проникли в школу №1 Беслана, где захватили в заложники учеников, их родителей и учителей. В течение трех дней преступники удерживали более 1 тысячи человек. В результате теракта 334 человека, из которых 186 детей, были убиты и свыше 800 ранены.

«В памятной акции приняли участие глава Воскресенского района Олег Сухарь, заместитель руководителя районной администрации Алексей Оленев и председатель Воскресенского отделения ВООВ «Боевое братство» Юрий Слепцов, родители военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, воскресенские школьники», – отмечается в материале.

Минутой молчания участники митинга почтили память жертв трагедии в школе Беслана и других терактов, произошедших в разное время в столице, в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском, других регионах нашей страны, и выпустили в небо белые воздушные шары. Завершился митинг возложением цветов.

О трагедии Беслана вспоминали и в библиотеках Воскресенска, также участвовавших в областной акции, посвященной противодействию терроризму и приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризму – нет!». В учреждениях проходили Часы памяти, демонстрировался документальный фильм «Беслан. Память». Библиотекари знакомили школьников с правилами поведения в экстремальных ситуациях.