РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одной из бытовок, расположенной в деревне Сертякино подмосковного Подольска, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В Подольске 3 сентября в 14:46 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Климовск, деревня Сертякино, дом №75. В 18:12 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие три единицы техники и 12 человек.