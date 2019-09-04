РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Дополнительный муниципальный автобусный маршрут по регулируемым тарифам от микрорайонов Павлино и Новое Павлино до метро «Некрасовка» планируют запустить в Балашихе до конца текущего года, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Один московский маршрут общественного транспорта ходит от станции «Железнодорожная» до метро «Некрасовка». Мы согласовываем дополнительный муниципальный маршрут по регулируемым тарифам. Он будет актуален для жителей микрорайонов Новое Павлино и Павлино, которым удобней добираться до новой станции метро «Некрасовка», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что согласовать муниципальный маршрут с департаментом транспорта Москвы и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области до метро «Некрасовка» планируется до конца 2019 года.

Станцию метро «Некрасовка» в Москве открыли в июне 2019 года. Сейчас к ней от станции «Железнодорожная» в Балашихе ходят 6 автобусов малого класса по маршруту №1179.