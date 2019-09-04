РИАМО - 4 сен. В Серебряных Прудах в этом году закончат благоустройство парка культуры и отдыха «Серебряный» и улицы Ремесленная с прилегающим сквером, части улицы 50 лет ВЛКСМ и сквера у Знаменской церкви, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Парк «Серебряный» был создан по поручению губернатора на пустом месте, можно сказать в чистом поле», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В 2017 году здесь сделали пляж, установили детскую игровую площадку, сцену, сделали освещение и тропиночную сеть.

В парке уже выполнены работы по устройству велотрассы, системы оповещения, видеонаблюдению. Устройство системы освещения выполнено на 50%. Работы по освещению планируется завершить до конца сентября.

Второй объект благоустройства - улица Ремесленная с прилегающим сквером, часть улицы 50 лет ВЛКСМ и сквер у Знаменской церкви. Эта территория расположена в самом центре Серебряных Прудов, она представляет собой торговый квартал между основными дорогами регионального значения.

«Благоустраиваемая территория - место притяжения местных жителей, а также посетителей из соседних районов и дачников из Москвы. Это благоустройство позволит создать благоприятные условия для жизни и туризма и свяжет центр городского округа с рекреационными пространствами», - подчеркнул Хайкин.

На территории торговых рядов планируется организация сезонных ярмарок с участием локальных и региональных операторов. Кроме этого, там предлагается проводить тематические праздники-выставки и выставлять на продажу продукцию местных производителей сельскохозяйственной и пищевой отраслей.

В ходе благоустройства территории запланированы следующие виды работ: устройство дорожно-тропиночной сети из плитки и гранитной крошки, устройство освещения, видеонаблюдения, устройство асфальтобетонного покрытия, детских площадок, установка малых архитектурных форм, работы по озеленению территории.

Сейчас уже выполнены работы по демонтажу малых архитектурных форм и существующих покрытий. Ведутся работы по укладке плитки (40%), устройству сетей под освещение и видеонаблюдение (60%), устройству асфальтобетонного покрытия (30%).