РИАМО - 4 сен. Московские полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже имущества из гримерки известных деятелей киноискусства, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Сообщение о краже поступило в полицию 28 августа. Злоумышленник путем свободного доступа проник в помещение и, похитив два мобильных телефона, скрылся. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кража была совершена из гримерки кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице города Москвы. Подозреваемого задержали на Ставропольской улице столицы.

Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее СМИ сообщали о том, что неизвестный проник в гримерку Федора Бондарчука и Евгения Миронова и украл принадлежащие им гаджеты.