РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 сен. Жители подмосковного Красногорска могут выиграть фотообъектив «Рыбий глаз» в фотоконкурсе, который проводит оптическое предприятие ко Дню округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Фотоконкурс «Красногорск – город оптиков» проводит Красногорский завод имени С.А. Зверева. Победитель получит в подарок объектив «МС Зенитар» 2,8/16 «Рыбий глаз», – говорится в сообщении.

Конкурс проводится в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» и приурочен к празднованию Дня городского округа Красногорск.

В разных номинациях будут оценивать профессиональных фотографов и любителей. Кроме того, по количеству лайков определят приз зрительских симпатий. Награждение победителей состоится 14 сентября в рамках празднования Дня округа.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте Красногорского завода.