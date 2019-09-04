РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Строительство школы на 275 мест в микрорайоне Леоновский парк подмосковной Балашихи в рамках региональной программы планируют начать в 2020 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Застройщиком (микрорайона Леоновский парк – ред.) построена всего лишь одна школа на 400 мест. К сожалению, застройщик в банкротстве и вторую школу не построил. Мы в претензионном порядке изъяли земельный участок под строительство, вошли в региональную программу, заканчиваем проектирование (школы – ред.). В следующем году (2020 – ред.) начнем строительство», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что новая школа будет рассчитана на 275 мест.

Также глава Балашихи рассказал, что в 2019 году началось строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Первомайский, проектируется школа на 1100 мест в микрорайоне Ольгино. В текущем году приступят и к строительству пристройки к школе №8 на улице Юннатов, в 2020 – к школе №30 на улице Летной.

Строительство проходит в рамках Национального проекта президента России «Современная школа».