РИАМО - 4 сен. В Подмосковье под колесами поезда погибла 15-летняя жительница Лобни, трагедия случилась на перегоне станций «Лобня» – «Катуар» Савеловского направления МЖД, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, несовершеннолетняя жительница Лобни 2004 года рождения при попытке пересечь железнодорожные пути на велосипеде в непредназначенном для этого месте травмирована проходящим электропоездом сообщением Одинцово – Лобня», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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