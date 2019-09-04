РИАМО - 4 сен. Фестиваль «Ассамблея народных ремесел» состоится 7 сентября на территории спортивно-досугового парка «Красная Пахра», посетителей ждут мастер-классы и развлекательный концерт, а также специальная программа для детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главная задача фестиваля — возродить и укрепить у современных москвичей интерес к самобытной культуре разных народов мира. Художественные промыслы и ремесла являются важной частью этой культуры. Приняв участие в наших мастер-классах, гости праздника смогут больше узнать о традициях и быте жителей отдаленных уголков России и других стран», — сказал представитель пресс-службы Московского дома национальностей.

Гости мероприятия смогут принять участие в кулинарных и ремесленных мастер-классах. Детей ждет специальная программа с участием клоунов и аниматоров, одетых в русские народные костюмы. Также состоится концерт с участием звезд эстрады и фольклорных коллективов.

В рамках кулинарных мастер-классов повара научат участников готовить традиционные русские блины, казахский плов и многое другое. Посетители не только узнают секрет приготовления блюд, но и смогут попробовать их на вкус.

Отдельную экспозицию представит Российский национальный музей музыки, где посетители фестиваля смогут увидеть старинные музыкальные инструменты — различные виды балалаек, гармоней и многое другое.