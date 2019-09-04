РИАМО - 4 сен. Более 10 тысяч избирателей подали заявки электронное голосование на выборах в Мосгордуму, при этом прошли проверку уже более 9,4 тысячи, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

«Подали заявки на электронное голосование в трех округа 10067 человек (2% избирателей). Уже прошли верификацию 9467 избирателей», - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Возможность принять участие в выборах дистанционно есть у избирателей из трех округов — №1 (Зеленоград), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Центральное и Южное Чертаново).

Прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму прекратится 4 сентября в 23:59. Окончательный реестр электронных избирателей будет сформирован 6 сентября.