РИАМО - 4 сен. Более 100 выдающихся снимков, иллюстрирующих то, как менялась Москва на протяжении 20 лет, появились в «Московской электронной школе», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Только оглянувшись назад, можно оценить пройденный путь. Архивные снимки рассказывают о довольно непростом периоде в жизни города. С одной стороны, в это время восстанавливали старинные московские церкви, возвращали исторические топонимы, такие как Спиридоновка, Маросейка, Покровка, Сретенка, а с другой — улицы были загромождены рекламными конструкциями, торговыми ларьками, в переулках велась стихийная торговля», — сказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

В альбом «Москва 1990-2000-х годов в фотографиях» попали снимки разных фотохудожников из разных уголков Москвы. Среди них также снимки известных фотографов - Василия Мариньо, Сергея Поминова, Виктора Ахломова, Сергея Калачева, Владимира Потулова и многих других. Фотокорреспондент газеты «Известия» Виктор Ахломов и фотолюбитель Владимир Потулов передали свои работы в архивное ведомство лично. Эти репортажи передают атмосферу того времени и повседневную жизнь людей.

Глядя на фотографии, можно отследить, как менялась столица на протяжении двух десятилетий - от строительства храма Христа Спасителя до демонтажа построенной в советские годы гостиницы «Россия».

Альбом «Москва 1990–2000-х годов в фотографиях» доступен для всех желающих на портале МЭШ. Здесь также можно ознакомиться и с другими архивными публикациями, которые посвящены городу и его прошлому: «Москва вчера. 100 фоторакурсов», «Москва сегодня. 100 фоторакурсов» и «1941–1945. Фотообразы военной Москвы».