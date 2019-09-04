РИАМО - 4 сен. В поселке Радужный Коломенского городского округа отремонтировали школьный автодром, в школе также есть автокласс и учебные автомобили, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Во многих школах есть кабинеты для изучения правил дорожного движения, а вот площадки для практических уроков вождению нет. Когда-то подобный автодром располагался на базе Радужненской школы, но со временем стандарты изменились, и он пришел в негодность. Было решено восстановить площадку. Помогла в этом вопросе губернаторская программа «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья», — прокомментировал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

На ремонт выделили 4 миллиона рублей. Автодром открыли во время торжественной линейки.

В школе также есть два учебных автомобиля с механической коробкой передач, автокласс. Только автодрома не хватало для полноценного обучения. Теории и вождению ученики будут обучаться бесплатно. Выпускники смогут получить водительские права категории В вместе с аттестатом.