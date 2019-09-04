РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 сен. В Королеве создадут общественный совет по вопросам сохранения объектов культурного наследия, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В Королеве прошло расширенное совещание по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. В совещании приняли участие представители Главного управления культурного наследия Московской области, королевского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, королевского краеведческого общества, всех политических партий, отделения которых есть в городе, депутаты Мособлдумы, историки, активные жители.

«В таком формате мы встречаемся впервые и я хочу выразить благодарность неравнодушным жителям города за их позицию, за то, что обращают внимание на проблемы. Но чтобы эти проблемы решать, нужно работать вместе, именно поэтому предлагаю создать общественный совет, в который войдут представители всех присутствующих сегодня организаций, историки и краеведы, активные жители», - сказал Копцик.

Присутствующие приняли предложение. В Королеве расположено 70 объектов культурного наследия, в том числе и земельные участки, на которых во время раскопок нашли курганы и селища. Встреча длилась более 4 часов.