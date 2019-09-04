РИАМО - 4 сен. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» осенью может появиться новая сахалинская пихта, которой заменят украденное ранее дерево, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

В августе злоумышленники похитили из «Аптекарского огорода» ценную пихту, которая росла на территории Дальневосточного сада. Всего в московский ботанический сад с Сахалина привезли три пихты. Как отмечали сотрудники «Аптекарского огорода», это было крайне сложно.

«Конечно, мы планируем посадить новую пихту. У нас сейчас создается целая экспозиция. Эта пихта была привезена непосредственно с Сахалина. Сейчас мы думаем, откуда взять новую пихту. Может, это будет опять Сахалин, может, Ивантеевский лесопитомник. Но примерно осенью пихта опять у нас появится», - сказал Ретеюм.

Он добавил, что сотрудники «Аптекарского огорода» не обращались в полицию по факту пропажи дерева. Усилять охрану в ботаническом саду после этого инцидента также не планируют.

В Дальневосточном саду будут представлены не только растения российского Дальнего Востока, но и прилегающих регионов – Китая, Корейского полуострова и Японских островов. Особое внимание при создании коллекции уделят редким и исчезающим видам, а также пищевым, лекарственным и хозяйственным растениям.