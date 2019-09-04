РИАМО - 4 сен. Интерактивный диктант проходит на портале Городского методического центра, участникам предлагается расставить знаки препинания и добавить недостающие буквы, диктант приурочен ко Дню города в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В качестве примера был взят отрывок из произведения писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Повесть была опубликована в 1978 году, а по ее мотивам снят знаменитый многосерийный советский фильм «Гостья из будущего».

«Этот отрывок — возможность не только проверить свои знания орфографии и пунктуации. Он позволяет увидеть Москву будущего такой, какой ее представляли себе многие советские школьники 40 лет назад, читая произведение Кира Булычева», — сказал представитель пресс-службы Городского методического центра.

На портале приведен небольшой отрывок в 200 слов. Участникам тестирования предлагается расставить знаки препинания и добавить недостающие буквы. Система автоматически проверяет и сразу же покажет итоговый результат.

Для того, чтобы пройти диктант, на портале требуется зайти в раздел «Конкурсы», а затем в подраздел «К интерактивным диктантам». Сейчас на портале выложено 57 диктантов - это отрывки из статей, произведений, воспоминаний писателей и поэтов, литературоведческих работ, посвященных их творчеству. Практически каждый из диктантов приурочен к юбилею со дня рождения одного из классиков русской литературы. Среди них А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, К.М. Симонов, В.М. Шукшин, Э.Н. Успенский.

«Помимо интерактивных диктантов по русскому языку, на портале можно найти и работы по физике, химии, географии, истории, математике, обществознанию, астрономии, биологии и иностранным языкам. В них содержатся задания различного типа. Например, пользователям необходимо выбрать из предложенных утверждений верное или же расставить в нужном порядке те или иные определения или предложения», - говорится в сообщении.

Традиционно задания в интерактивных диктантах основываются на программе средней школы, но проверить свои знания могут все желающие. Новые диктанты появляются на портале каждый месяц