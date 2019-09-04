РИАМО - 4 сен. В деревне Бараново Рузского городского округа обнаружили четыре гранаты времен Великой Отечественной войны, боеприпасы не представляли угрозы для жизни, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«3 сентября в 11:20 поступило сообщение об обнаружении четырех боеприпасов времен ВОВ — ручных гранат — по адресу: Рузский городской округ, деревня Бараново. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что на месте обнаружения боеприпасов выставлена охрана силами ОМВД Рузского округа. В тот же день боеприпасы изъяты и уничтожены силами «Мособлпожспас».