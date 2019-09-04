РИАМО - 4 сен. Ежегодный фестиваль «Театральный марш» пройдет в саду «Эрмитаж» 7 сентября, посетители смогут увидеть интересные постановки абсолютно бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежегодный «Театральный марш» — это возможность бесплатно посмотреть самые интересные недавние постановки московских театров. Фестиваль построен по законам театра эпохи классицизма, с соблюдением единства времени, места и действия: все спектакли идут в течение одного дня в саду «Эрмитаж». В этом году «Театральный марш» состоится 7 сентября», - говорится в сообщении.

В числе участников фестиваля выдающиеся коллективы и театральные школы: «Школа современной пьесы», «Практика», «Балет Москва», Театр имени А. С. Пушкина и многие другие. Утром пройдут постановки для детей, а уже в обеденное время начнутся спектакли для взрослой аудитории.

На протяжении всего фестивального дня в саду «Эрмитаж» будет играть выдающийся уличный оркестр Tinto Brass Band под руководством Дмитрия Сапарина. Участниками оркестра являются выпускники лучших музыкальных учебных заведений России: Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Гнесинки.

Оркестр был основан в конце 1990-х и за время своего существования дал более двух тысяч концертов в России и работал как с отечественными, так и с зарубежными звездами.