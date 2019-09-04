РИАМО - 4 сен. Большую часть дня Москва и Подмосковье останутся на периферии антициклона, днем воздух может прогреться до 27 градусов в области и до 25 градусов в столице, вечером возможны небольшие дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«К вечеру, с приближением атмосферного фронта с запада, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В первой половине дня воздух в Москве прогреется до 23-25, по области до 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается южного направления, скорость — 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха до 40%.

Синоптики отмечают, что погода в Москве и Подмосковье благоприятна для большинства людей, так как температура воздуха выше нормы, а атмосферное давление в пределах нормы. Однако содержание кислорода в воздухе немного понижено, что может стать нагрузочным фактором для людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью.

Симптомы недомогания рекомендовано снять лекарствами, назначенными врачом. При такой погоде желательны прогулки на свежем воздухе.