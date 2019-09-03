РИАМО - 3 сен. Экс-директора московской школы изобличили в краже 28 миллионов рублей, которые сдавали родители учеников под предлогом добровольного вклада на школьные расходы, мужчину обвинили в мошенничестве и превышении служебных полномочий, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Суд вынес приговор Константину Петрову, сочтя достаточными доказательства, которые предоставило следствие.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ – превышение должностных полномочий», — сказала Иванова.

Как установили суд и следствие, на посту директора школы Петров с января 2007 по июнь 2010 года злоупотреблял своим служебным положением и под видом благотворительной помощи агитировал родственников учеников делать денежные переводы на расчетный счет некоммерческого фонда на текущие расходы школы.



«Фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу. Впоследствии денежные средства в сумме более 28 миллионов рублей были похищены обвиняемым путем их перечисления на подконтрольные ему банковские счета», — добавила Иванова.

В 2011 году следствие положило конец махинациям Петрова. Он, в свою очередь, проигнорировал меру пресечения и скрылся от органов предварительного следствия. Его задержали в марте прошлого года.

Давность совершенного злодеяния не стала препятствием для того, чтобы собрать необходимое количество доказательств вины Петрова.



Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.