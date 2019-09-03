РИАМО - 3 сен. Застройщик домов № 5 и 6 в составе жилого комплекса «Клюквенный» в Щелкове сможет заключать договоры долевого участия с гражданами, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Такая возможность у застройщика ООО СЗ «Аркада» появилась после того, как управление выдало ему заключения о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ).

«Имея на руках заключение о соответствии, застройщик теперь вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств граждан с использованием счетов эскроу», — пояснил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Строительство этих корпусов стартовало в апреле 2019 года. Сейчас там ведут работы по устройству фундаментной плиты домов. Согласно проекту, каждый из корпусов рассчитан на 87 квартир, жилая площадь — порядка 6 тысяч квадратных метров.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона.