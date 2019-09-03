РИАМО - 3 сен. Подростков и молодежь со всей страны, в том числе из Подмосковья, призвали принять участие в Национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия!», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Росдетство».

Конкурс 2019 года проводится при поддержке МВД РФ, МЧС РФ, министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федерального агентства по делам национальностей, фонда «Русский мир» и проектного офиса министерства культуры Российской Федерации.

«Целью конкурса является совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, формирования у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России», — говорится в сообщении.

Для участия в мероприятии приглашаются школьники и студенты профессиональных образовательных организаций от 11 до 18 лет включительно, которые могут представить свои конкурсные работы в различных форматах по различным тематическим направлениям.

Участникам, которым по результатам конкурса будут присуждены призовые места победителя, предоставляются путевки во всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», международный детский центр «Артек», в образовательный центр «Сириус».

По результатам конкурса подготовят сборник творческих работ.

Срок приема заявок для участия в мероприятии – до 27 октября 2019 года включительно. Информация о порядке организации и проведения конкурса можно посмотреть на официальном сайте организации.